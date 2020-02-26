Спам фильтр добавить на формы заявок

Задача - скопировать кнопку Buy Now в css с https://www.cryptocompare.com/wallets/wagecan-usd-golden-card/.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня!
у нас спам стал идти не знаю с каких страниц https://prazdnikilux.ru (самописный, сделан на генераторе кода) такого рода:
я так понимаю в основном с этой формы http://joxi.ru/l2Zo5ZECEz5LQA
вот есть еще с какой то другой формы http://joxi.ru/12MoOblC0lY7wr
Нужно поставить какой-нибудь невидимый антиспам (если такое есть) от гугл на все формы
страницы
-
эти три почти одинаковые, есть отличия в заголовке первого экрана и кейсах
https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html
https://prazdnikilux.ru/30-letie/
https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html
-
эта отличается от предыдущих другими заголовками
https://prazdnikilux.ru/svadba-pod-kluch/
-
эти три одинаковые, отличается только заголовок на первом экран
https://prazdnikilux.ru/korporativy/index.html
https://prazdnikilux.ru/novogodniy-korporativ/
https://prazdnikilux.ru/korporativ-na-yubilej/
-
+ там еще есть страниц 7, не помню адрес их
===
Важно: скорость загрузки страницы должна остаться на текущем уровне, т.е. чтобы время загрузки страницы не увеличилось
Для этого Вы сначала просто копируете например эту страницу https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html
создаете тестовую https://prazdnikilux.ru/test-antispam
на нее устанавливаете то что нужно и проверяем что скорость загрузки осталась той же и все корректно работает.
Бюджет скромный 500 руб
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