Спам фильтр добавить на формы заявок

Доброго дня!

у нас спам стал идти не знаю с каких страниц https://prazdnikilux.ru (самописный, сделан на генераторе кода) такого рода:

http://joxi.ru/V2VoNWECKd4qKA

я так понимаю в основном с этой формы http://joxi.ru/l2Zo5ZECEz5LQA

вот есть еще с какой то другой формы http://joxi.ru/12MoOblC0lY7wr

Нужно поставить какой-нибудь невидимый антиспам (если такое есть) от гугл на все формы

страницы

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эти три почти одинаковые, есть отличия в заголовке первого экрана и кейсах

https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html

https://prazdnikilux.ru/30-letie/

https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html

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эта отличается от предыдущих другими заголовками

https://prazdnikilux.ru/svadba-pod-kluch/

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эти три одинаковые, отличается только заголовок на первом экран

https://prazdnikilux.ru/korporativy/index.html

https://prazdnikilux.ru/novogodniy-korporativ/

https://prazdnikilux.ru/korporativ-na-yubilej/

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+ там еще есть страниц 7, не помню адрес их

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Важно: скорость загрузки страницы должна остаться на текущем уровне, т.е. чтобы время загрузки страницы не увеличилось

Для этого Вы сначала просто копируете например эту страницу https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html

создаете тестовую https://prazdnikilux.ru/test-antispam

на нее устанавливаете то что нужно и проверяем что скорость загрузки осталась той же и все корректно работает.

Бюджет скромный 500 руб