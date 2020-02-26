Спам фильтр добавить на формы заявок

HTML-версткаЗавершен4 заявки199 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго дня!

 у нас спам стал идти не знаю с каких страниц https://prazdnikilux.ru (самописный, сделан на генераторе кода) такого рода:

http://joxi.ru/V2VoNWECKd4qKA

я так понимаю в основном с этой формы http://joxi.ru/l2Zo5ZECEz5LQA

вот есть еще с какой то другой формы http://joxi.ru/12MoOblC0lY7wr

 

Нужно поставить какой-нибудь невидимый антиспам (если такое есть) от гугл  на все формы

страницы

-

эти три почти одинаковые, есть отличия в заголовке первого экрана и кейсах

https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html

https://prazdnikilux.ru/30-letie/

https://prazdnikilux.ru/vzrosliy-den-rogdenia/index.html 

-

эта отличается от предыдущих другими заголовками

https://prazdnikilux.ru/svadba-pod-kluch/

-

эти три одинаковые, отличается только заголовок на первом экран

https://prazdnikilux.ru/korporativy/index.html

https://prazdnikilux.ru/novogodniy-korporativ/

https://prazdnikilux.ru/korporativ-na-yubilej/ 

-

+ там еще есть страниц 7, не помню адрес их

===

Важно: скорость загрузки страницы должна остаться на текущем уровне, т.е. чтобы время загрузки страницы не увеличилось

Для этого Вы сначала просто копируете например эту страницу https://prazdnikilux.ru/yubilei/index.html

создаете тестовую https://prazdnikilux.ru/test-antispam

на нее устанавливаете то что нужно и проверяем что скорость загрузки осталась той же и все корректно работает.

Бюджет скромный 500 руб

4 года назад
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
timrod
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$8
1 день
Тимофей блестяще справился с задачей, несмотря на возникшие сложности по ходу решения, умение идти до конца - очень ценное качество!
Был рад поработать с Андреем. Отличный заказчик и замечательный человек. Абсолютно никаких проблем не возникло. Отличная коммуникация. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество -) Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Верстка сайта

    Требуется верстка сайта. Дизайн выполнен в Figma, верстка нужна адаптивная с использованием bootstrap 4. Количество страниц 6.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать и натянуть одностраничный сайт

    Необходимо сверстать макет (Фигма) и натянуть на любую CMS. Одностраничный сайт, адаптивность. Пять экранов, два из которых шапка и подвал. Функционал: слайдер, форма обратной связи (mail). Макет и детали скинем заинтересованным, оставившим заявку здесь. Требований к crm нет, к ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка внутренних страниц сайта на joomla 3.9 (не html)

    Добрый день!   Имеется сайт на последней версии джумлы с готовой адаптивной главной и не корректными (не по макету) внутренними страницами, которые нужно переделать.  test.noversus.ru/ (при работе предоставим архив)  Необходима верстка существующих внутренних страниц сайта в пк виде в ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужно сделать главную страницу для ресторана.

    $70

    Макет скину в psd, ищу опытного верстальщика для дальнейшей работы (Кто справиться с главной страницей, буду давать работу для следующих страниц). Также нужен адаптив и кроссбраузерность. ОЧЕНЬ СРОЧНО( МАКСИМУМ НА РАБОТУ 2 ДНЯ )

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Сверстать html-файл для рассылки

    Добрый день, Необходим файл html-рассылки. По дизайну можно опираться на стиль примера во вложении. Текст прикладываю + также изображение и логотипы. Готовность на сегодня вечер - завтра до 12 дня По вопросам, пожалуйста, обращайтесь

    HTML
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Собрать пять писем в сервисе рассылок

    $30

    Есть пять макетов писем, нужно собрать их в сервисе рассылок [url=https://esputnik.com/]https://esputnik.com/ [/url]Прикрепляю одно из писем.  Макеты все в psd Письма создаются в редакторе сервиса.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    4 года назад