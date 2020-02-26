Разработка веб приложений, frontend / backend
Разработка и поддержка сайтов любой сложности, создание лендингов, сопровождение интернет-магазинов.
Опыт работы более 3 лет.
Технологии:
PHP (ООП), JavaScript (ES5+), jQuery, Ajax, MySql, HTML5, XHTML, CSS-3, Bootstrap, Photoshop, CorelDraw
Движки:
Wordpress, Joomla, Opencart
Большой опыт работы в графических редакторах (Corel Draw & Photoshop)
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
- Лендинг под ключ для строительной компании91 просмотр
- Сайт под ключ для коммерческой компании89 просмотров
- Лендинг под ключ для рекламного агентства110 просмотров
- Лендинг под ключ для строительной компании98 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
4 года назад
Работа выполнена на отлично!. Все мои коррективы были сделаны оперативно и без вопросов. Тимофей настоящий профессионал своего дела. Очень приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Константин отличный заказчик, все прошло без проблем. Однозначно рекомендую!
$15
10 баллов
4 года назад
Рекомендую Рекомендую Рекомендую
Ответный отзыв
После выполнения заказа сказал, что сейчас проверит, и ... на этом все -) Пропал со связи, игнорирует, хотя онлайн бывает. Доступ в админку конечно же закрыли после выполнения работы. Думал подожду дня 3, может что то случилось, не та сумма, из за которой стоит волноваться. Но к сожалению в ответ тишина -) Всякое бывает, различные трудности, можно было просто объяснить. Как вывод: не рекомендую.
$30
10 баллов
4 года назад
Все хорошо. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Абсолютно адекватный заказчик. Все прошло отлично. Все договоренности были выполнены, как по работе, так и по оплате. Однозначно рекомендую!
$8
10 баллов
4 года назад
Тимофей блестяще справился с задачей, несмотря на возникшие сложности по ходу решения, умение идти до конца - очень ценное качество!
Ответный отзыв
Был рад поработать с Андреем. Отличный заказчик и замечательный человек. Абсолютно никаких проблем не возникло. Отличная коммуникация. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество -) Рекомендую!
$23
10 баллов
4 года назад
Спасибо Тимофею за быстрое и четкое выполнения поставленной задачи ! Рекомендую к сотрудничеству!!!
Ответный отзыв
Рекомендую Дмитрия, отличный заказчик! Сработали отлично, все без проблем! Спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.