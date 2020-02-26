timrod

Тим Род timrod

 
38 летРоссия/Астрахань
4 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Разработка веб приложений, frontend / backend

Разработка и поддержка сайтов любой сложности, создание лендингов, сопровождение интернет-магазинов.

Опыт работы более 3 лет.

Технологии:

PHP (ООП), JavaScript (ES5+), jQuery, Ajax, MySql, HTML5, XHTML, CSS-3, Bootstrap, Photoshop, CorelDraw

Движки:

Wordpress, Joomla, Opencart

Большой опыт работы в графических редакторах (Corel Draw & Photoshop)

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapjQueryAjaxCorelDRAWPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
odarchukk
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Доработка интернет магазина
Работа выполнена на отлично!. Все мои коррективы были сделаны оперативно и без вопросов. Тимофей настоящий профессионал своего дела. Очень приятно работать. Рекомендую!
Константин отличный заказчик, все прошло без проблем. Однозначно рекомендую!
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shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
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Рекомендую Рекомендую Рекомендую
После выполнения заказа сказал, что сейчас проверит, и ... на этом все -) Пропал со связи, игнорирует, хотя онлайн бывает. Доступ в админку конечно же закрыли после выполнения работы. Думал подожду дня 3, может что то случилось, не та сумма, из за которой стоит волноваться. Но к сожалению в ответ тишина -) Всякое бывает, различные трудности, можно было просто объяснить. Как вывод: не рекомендую.
Ответный отзыв
nickmediapro
Влад 
26 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Русификация и настройка шаблона для OpenCart
Все хорошо. Быстро и качественно.
Абсолютно адекватный заказчик. Все прошло отлично. Все договоренности были выполнены, как по работе, так и по оплате. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
PrazdnikON
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$8
10 баллов
4 года назад
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Тимофей блестяще справился с задачей, несмотря на возникшие сложности по ходу решения, умение идти до конца - очень ценное качество!
Был рад поработать с Андреем. Отличный заказчик и замечательный человек. Абсолютно никаких проблем не возникло. Отличная коммуникация. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество -) Рекомендую!
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videosec5
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$23
10 баллов
4 года назад
Доработка и исправление ошибок на сайте
Спасибо Тимофею за быстрое и четкое выполнения поставленной задачи ! Рекомендую к сотрудничеству!!!
Рекомендую Дмитрия, отличный заказчик! Сработали отлично, все без проблем! Спасибо и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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