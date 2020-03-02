Русификация и настройка шаблона для OpenCart

Веб-программированиеЗавершен4 заявки183 просмотра
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Русифицировать и настроить шаблон.

OpenCart
4 года назад
nickmediapro
Влад 
26 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
timrod
38 летРоссия
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$30
3 дня
Все хорошо. Быстро и качественно.
Абсолютно адекватный заказчик. Все прошло отлично. Все договоренности были выполнены, как по работе, так и по оплате. Однозначно рекомендую!