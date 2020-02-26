Скрипт парсинга микроразметки

Уважаемые коллеги,

Стоит задача создать скрипт, которому на входе дается страница, а на выходе получаем Эксель файл с данными микроразметки

Можно и нужно использовать максимум готовых решений типа http://microformats.org/wiki/parsers

Язык программирования не столь важен

Проще говоря, это аналог данного инструмента google: https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/#url=https%3A%2F%2Fwww.vietnamworks.com%2Fchief-executive-officer-10-1220554-jv%2F%3Futm_source%3Dvnw_homepage%26utm_medium%3DHotJob%26utm_campaign%3DHotJob%26utm_term%3Dhomepage2%26source%3DhomePage только на выходе мы получаем все эти данные в Эксель.

В заявке прошу указать точную стоимость и срок работы по написанию скрипта