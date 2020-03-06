Оптимизировать скрипты

Суть такая. На сайте "слишком простой" шаблон (дизайн). Мне нужно его уникализировать, чтобы он смотрелся лучше. Или установить другой шаблон и уникализировать его. Ничего сверхъестественного - сделать уникальную шапку, поменять цвета и т.п.! Бюджет небольшой. Жду ...
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Здравствуйте!
Для магазина на ocStore 2.3 нужно сделать оптимизацию шаблонов (Главная, Листинг, Карточка товара, страницы Акции, Производителя, Информ. страницы). Предстоит работа со скриптами, css, базой данных. Нужен именно специалист с опытом решения проблем тяжелых проектов.
Подробное ТЗ во вложении.
Цену и сроки пишите в заявке.
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