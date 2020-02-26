Суть приложения доска объявлений: Заказчик создает заявку в 4-5 степа, исполнитель принимает заявку. 2 степа на выполнение.Необходимо предложить оптимальные технологии и реализовать бэкенд для приложения. Есть прототип и дизайн приложения, сброшу лично выбранному исполнителю.

В приложение есть чат и оплата.Работа по договору