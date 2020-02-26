JavaScript +API

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки211 просмотров
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Получить потоковые данные о ценах с https://iexcloud.io/docs/api/ (необходима регистрация) по API 

Данные по тикету: aapl

API Token: pk_2a0bb90fae2c4d6b947584c1d42d8e1f 

Данных необходимо встроить в JavaScript: https://jsfiddle.net/TradingView/yozeu6k1/ (это пример)

Подробнее о графиках тут: https://ru.tradingview.com/lightweight-charts/

На выходе:

JavaScript с подключенными ценами в реальном времени по тикету: aapl (Apple)

Проверка тут: https://jsfiddle.net/

Javascript
4 года назад
guest_15826958097259
4 года в сервисе
Был
4 года назад