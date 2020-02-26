JavaScript +API

Сделать парсер с функией редактирования.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Получить потоковые данные о ценах с https://iexcloud.io/docs/api/ (необходима регистрация) по API
Данные по тикету: aapl
API Token: pk_2a0bb90fae2c4d6b947584c1d42d8e1f
Данных необходимо встроить в JavaScript: https://jsfiddle.net/TradingView/yozeu6k1/ (это пример)
Подробнее о графиках тут: https://ru.tradingview.com/lightweight-charts/
На выходе:
JavaScript с подключенными ценами в реальном времени по тикету: aapl (Apple)
Проверка тут: https://jsfiddle.net/
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