Консультация по созданию веб сервиса

Доработать плагин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Консультация. Нужен совет опытных людей в веб-программировании.
Оплата строго 700 рублей.
Вопросы.
1) Нужен ли веб-сервису cms или нет. Если нужен то какой cms лучше, самописный или можно использовать популярные cms по типу Wordpress, Joomla и.т.п Но все же хотелось бы без cms.
На веб-сервисе будет чат, пользователи, у которых будет возможность комментировать, отправлять фотографии. Веб-сервис будет ориентирован на людей и из других стран снг, европа, америка.
2) Как быть. Если я заказал создать сайт под ключ. Что я должен сделать? Создать домен и хостинг и передать все данные от домена и хостинга веб-программисту, чтобы он в будущем залил готовый сайт, правильно ли? Или существуют иные способы перемещение готового сайта от фрилансера к заказчику, расскажите как это происходит, так как Я знаю только фронтенд часть, а что дальше, нет.
3) На чем писать бэкенд часть для веб-сервиса, на питоне или пхп?
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