Консультация по созданию веб сервиса

$10
Веб-программированиеЗавершен5 заявок279 просмотров
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Консультация. Нужен совет опытных людей в веб-программировании. 

Оплата строго 700 рублей. 

Вопросы.

1) Нужен ли веб-сервису cms или нет. Если нужен то какой cms лучше, самописный или можно использовать популярные cms по типу Wordpress, Joomla и.т.п Но все же хотелось бы без cms. 

На веб-сервисе будет чат, пользователи, у которых будет возможность комментировать, отправлять фотографии. Веб-сервис будет ориентирован на людей и из других стран снг, европа, америка.

2) Как быть. Если я заказал создать сайт под ключ. Что я должен сделать? Создать домен и хостинг и передать все данные от домена и хостинга веб-программисту, чтобы он в будущем залил готовый сайт, правильно ли? Или существуют иные способы перемещение готового сайта от фрилансера к заказчику, расскажите  как это происходит, так как Я знаю только фронтенд часть, а что дальше, нет.

3) На чем писать бэкенд часть для веб-сервиса, на питоне или пхп?

4 года назад
_HHmd_34
Денис 
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
4 года назад
$10
1 день
Выбрал данного специалиста и не ошибся. Равиль умный и разбирается в своем деле веб-программист! Получил консультацию по своей задаче и очень рад!)
Рекомендую данного заказчика.
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