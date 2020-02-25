Нужно добавить коментирование товаров

Для нашего сайта ищем исполнителя, который сможет добавить коментирование на страницах https://geely24.com.ua/zapchast____________radiator-otopitelja/ . Сейчас открыто коментирование через регистрацию, но нам уужно создать блок с возможностью верификации и коментирования с фейсбук а так же Джимейл почты, Желательно что б все отзывы перед публикацией можно было модерировать сначала. Ждем вашых откликов.