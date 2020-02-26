Исправить скрипт в Tampermonkey

Есть скрипт для Tampermonkey, он написан и работает. Скрипт автоматизирует выгрузку данных с сервиса.

Заходит на страницу

Нажимает на кнопку

Нажимает на кнопку

Скачивает excel файл

Есть проблема: если нужно скачать небольшой файл (который формируется за 1-5 секунд) все хорошо, если нужно скачать большой файл, который формируется 20-30 секунд скрипт виснет.

Необходимо исправить проблему с работой скрипта