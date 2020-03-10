Доработка сайта

Работа только для ответственного, аккуратного специалиста с опытом аналогичных работ.

Движок: 1С Битрикс.

Сайт: svpartner.ru

План работ:

1. Сделать кнопку "добавить в заказ" возле каждого товара соответственно.

2. Исправить пропадание "кнопки купить в 1 клик" и исправить её на "заказ в 1 клик".

3. В корзине убрать кнопку "оформить заказ" и оставить кнопку "заказ в 1 клик".

4. Кнопка "купить в 1 клик" пропадает в обычной версии, в мобильной работает. Сделать так,что бы кнопка в ПК версии не пропадала.

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Цена: 62 USD

Нужно сделать работу в срок до 10.03.2020.

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Способы оплаты: внутренний счет Weblancer, WMR, WMZ, QIWI, Яндекс.Деньги.

С исполнителем будет продолжена работа по другим проектам компании.