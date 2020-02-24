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Рзаработка сайта на wordpress elementor (верстка, дизайн от нас)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать новый сайт на базе WordPress Elementor по нашим макетам.
Исходники макетов страниц будут предоставлены вформате Corel Draw (.cdr)или в Иллюстраторе (.ai).Файл с размерами шрифта и шрифт прилагаются. Всего предполагается реализовать примерно 14 уникальных страниц, которые мы потом должны иметь возможность размножить (Имеются ввиду страницы, у которых будет одинаковый дизайн).
Макеты страниц будут передаваться в работу по мереготовности макетов. Новый макет каждые два дня.
Оплата
Оплата постраничная.
1. Главную страницу вы делаете на своем домене. Мы вносим все корректировки и правки. Когда страница готова, мы оплачиваем вам
30%. Далее вы переносите страницу на наш домен. Мы проверяем ее еще раз. После
внесения правок (если понадобятся), мы сразу же оплачиваем остальную часть.
2. Последующие страницы вы делаете уже на нашем хостинге на тестовом домене с предоплатой 30%.
Сроки
Для реализации главной страницы предусмотрено 2 дня. Работу начинаем 2 марта.
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