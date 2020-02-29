Внести правки на сайт

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Веб-программированиеЗавершен12 заявок584 просмотра
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4 года назад
susorov
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
IlliaHr
Илья 
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$1
1 день
Благодарю за точно выполненный заказ Сроки и коммуникация на уровне
Рекомендую, хороший заказчик , оплата была произведена в срок!