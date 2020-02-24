Онлайн конструктор футболок

Проект на Laravel сделать правки по проекту техническое задание в приложение!
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Необходимо разработать онлайн-костркутор по созданию индивидуального дизайна на футболках, толстовках, кружках. Похожий пример по функциональности на сайте https://www.megakoszulki.pl/kreator-nadrukow-produkty-z-wlasnym-nadrukiem
Подробный бриф в переписке, просьба оставлять заявки и контакты для связи (skape, telegram).
Спасибо.
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