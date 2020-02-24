Онлайн конструктор футболок

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок239 просмотров
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Необходимо разработать онлайн-костркутор по созданию индивидуального дизайна на футболках, толстовках, кружках. Похожий пример по функциональности на сайте https://www.megakoszulki.pl/kreator-nadrukow-produkty-z-wlasnym-nadrukiem

Подробный бриф в переписке, просьба оставлять заявки и контакты для связи (skape, telegram).

Спасибо.

4 года назад
_misha_
Михаил 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад