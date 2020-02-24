Нужно создать небольшой калькулятор на js

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нужно создать калькулятор который будет рассчитывать стоимость ювелирное изделие с брилинтами.

есть таблица с значениями брильянтов,

нужно выбирать брилиант и добовлять его в список 

потом добавить стоимость изделие (кольцо, кулон и тп.)

и расчитата итоге сумму 

4 года назад
yarik_kan
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
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