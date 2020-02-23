Тему с темфореста натянуть на opencart

Нужна помощь с настройкой и оптимизацией opencart движка.

Тему куплю с темфореста, вам надо будет подключить ее и настроить необходимые модули для seo оптимиации.

Ранее не работал с этой CMS не в курсе что из актуального надо вешать для оптимизации с момента запуска интернет магазина .

Сайт будет на русском, тема на английском.

Требуется спец кто в курсе по модулям и сразу даст актулаьную информацию. Ну и собственно сразу все необходимое упакует.