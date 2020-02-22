Доработка rest-api backend для мобильного приложения на yii2

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки236 просмотров
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Необходимо перенести код из другого laravel проекта в текущий на yii2, сделать рефакторинг и подогнать структуру базы к имеющейся. Добавить функционал загрузки и валидации изображений.

4 года назад
guest_15788536736636
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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