Необходимо реализовать простейший парсер Фейсбук. Работать должен на моей стороне. Задачи:

Парсить ленту новостей ФБ, по ключам(200 ключей), поэтапно в течении, часа, двух, Глубина парсинга, все что было вчера и сегодня. , нагрузка небольшая. запускаться должен от руки. Задача, отфильтровать найденные объявления пользователей, от объявлений групп, пабликов и т .п. И выдать ссылками на посты, найденные по ключам, в txt файле. Реализовать возможность работаь с одник аккаунтом так и многопоточность, с прокси.