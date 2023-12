Установить модули на сайт

Необходимо установить пару модулей на сайт ( точнее в админ часть)

1. https://ocmod.net/kommentarii-k-statusam-zakazov

После установки выдает ошибку "Fatal error: Uncaught Exception: Error: Table 'besthome.oc_fast_comment' doesn't exist

Error No: 1146

SELECT * FROM `oc_fast_comment` ORDER BY name in /home/besthome67.ru/public_html/system/library/db/mysqli.php:65 Stack trace: #0 /home/besthome67.ru/public_html/system/library/db.php(45): DB\MySQLi->query('SELECT * FROM `...') #1 /home/besthome67.ru/public_html/admin/model/localisation/fast_comment_status.php(33): DB->query('SELECT * FROM `...') #2 /home/besthome67.ru/storage/modification/system/engine/loader.php(248): ModelLocalisationFastcommentstatus->getComments() #3 /home/besthome67.ru/public_html/system/engine/proxy.php(47): Loader->{closure}(Array, Array) #4 /home/besthome67.ru/storage/modification/admin/controller/sale/order.php(1299): Proxy->__call('getComments', Array) #5 /home/besthome67.ru/storage/modification/system/engine/action.php(95): ControllerSaleOrder->info() #6 /home/besthome67.ru/public_html/admin/controller/startup/router.php(26): Action->execute(Object(Registry), Array) #7 /home/besthome6 in /home/besthome67.ru/public_html/system/library/db/mysqli.php on line 65"

В техподдержке модуля сообщили: У вас отсутствует таблица в базе данных.Выполните запрос в phpMyAdmin:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `oc_fast_comment` ( `fast_comment_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, `name` varchar(255) NOT NULL, PRIMARY KEY (`fast_comment_id`)) ENGINE=MyIsam DEFAULT CHARSET=utf8 AUTO_INCREMENT=1;CREATE TABLE IF NOT EXISTS `oc_fast_comment_description` ( `fast_comment_id` int(11) NOT NULL, `language_id` int(11) NOT NULL, `template_comment` text NOT NULL, PRIMARY KEY (`fast_comment_id`,`language_id`)) ENGINE=MyIsam DEFAULT CHARSET=utf8;

Надо это сделать.

2.https://ocmod.net/knopka-dlya-svyazi-v-whatsapp

Модуль в админке есть. На сайте кнопки нет.

Ответ техподдержки: Необходима адаптация модификатора.

Опенкарт 3.0.2.0. Шаблон юнишоп 2