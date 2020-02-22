Создание адаптивного фильтра для автомобилей

Нужен парсер, есть проект telemetr.me в котором 80к+ каналов телеграм, нужно по ключевым словам выгрузить все каналы в которых есть совпадения. Варианта 2: 1) Выгрузить все каналы через главную и после своим способом по постам в этих ...
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Здравствуйте, интересует создание фильтрации как на сайте https://japantransit.ru/katalog-tehniki/avto-pod-polnuyu-poshlinu
На данный момент уже реализована фильтрация, но отбора данных в зависимости от марки нет https://fujiauto.ru/k/poshlina/
Сайт на WP c Woocommerce
Вариант написать свой плагин рассматривается
Могу дать доступы, чтобы трезво оценить фронт работ
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