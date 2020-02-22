Создание адаптивного фильтра для автомобилей

Веб-программированиеЗакрытнет заявок192 просмотра
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Здравствуйте, интересует создание фильтрации как на сайте https://japantransit.ru/katalog-tehniki/avto-pod-polnuyu-poshlinu

На данный момент уже реализована фильтрация, но отбора данных в зависимости от марки нет https://fujiauto.ru/k/poshlina/

Сайт на WP c Woocommerce 

Вариант написать свой плагин рассматривается

Могу дать доступы, чтобы трезво оценить фронт работ

4 года назад
onesiter
Татьяна 
27 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
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