Восстановить 5 вебсайтов

Добрый день

Злоумышленники полностью убили 5 моих сайтов на Юкозе. Ни бэкапов, ни чего другого нет.

Необходимо их восстановить. С этой сферой знаком только поверхностно. Но надо восстановить как можно более свежую версию.

Также мне интересно в каком виде будет восстановленный сайт. Будет ли там движок, будет ли перелинковка и т.д.