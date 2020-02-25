Оптимизация сайта

Есть готовый скрипт каталога товаров (реализован на codeignitor), нужно его переделать под другую структуру товаров (другую таблицу БД). Настроить роутинг для работы в папке. Настроить роутинг для категорий и товаров (по сути сделать ЧПУ). То есть, что бы страницы ...