Бот вк

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок239 просмотров
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Можно ли создать такого бота? Человек отправляет картинку в лс группы, бот переходит на определенный сайт, там загружает эту картинку, регистрируется(простая регистрация, ничем не защищена) и в ответ отправляет картинку похожую

4 года назад
guest_15822834496196
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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