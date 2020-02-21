Нужно сделать редирект с одного домена на другой домен на главную

Нужно сделать редирект с одного домена (дропа) на другой домен на главную страницу сайта.

В настоящий момент в .htaccess дропа стоит

RewriteCond %{REQUEST_URI} (.*)

RewriteRule ^(.*)$ https://сайт.ru/ [L,R]

Но когда есть переход с яндекса на дроп, редирект на сайт происходит на главную страницу с адресом страницы от дропа. От этого такая страница попадает в индекс.

пример: https://сайт.ru/?view=common

Нужно чтобы редирект был на главную, но без хвоста.