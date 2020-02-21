Я программист из Саратова

Всем Алоха. Я занимаюсь вэб программированием более 6 - ти лет. Пишу на разных языках PHP, Golang, Javascript, Python.

Так же отлично верстаю. Люблю работать на фреймворках. Не боюсь кода различных cms таких как Wordpress и Joomla.