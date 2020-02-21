super_sar_prog

Никита super_sar_prog

 
33 годаРоссия/Саратов
5 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Я программист из Саратова

Всем Алоха. Я занимаюсь вэб программированием более 6 - ти  лет. Пишу на разных языках PHP, Golang, Javascript, Python.

Так же отлично верстаю. Люблю работать на фреймворках. Не боюсь кода различных cms таких как Wordpress и Joomla.

PHPJavascriptPythonWordPressJoomlaGolang
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$30
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Отзывы заказчиков
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
4 года назад
Написать бота, скрипта
Опытный парень, работу выполнил, всегда на связи! Рекомендую.
Отличный заказчик
Ответный отзыв
Tired
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
4 года назад
Нужно сделать редирект с одного домена на другой домен на главную
Отличный специалист! Рекомендую!
Великолепный закчик . Рекомендую
Ответный отзыв