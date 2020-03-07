Написать бота, скрипта

Добрый день. На сайте WP есть несколько страниц с услугами, есть кнопка "Заказать", после нажатия которой, появляется форма заявки, после ее заполнения, человека перекидывает на страницу "thank you page". Также есть настроенная Яндекс.Касса (счета формирую вручную). Хочу связаться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать бота или скрипт.
Что он должен выполнять:
1. Зайти на сайт https://alan-trade.kz/#/
2. Авторизоваться есть логин и пароль.
3. После авторизации заполнить форму "Подать заявку" (заявку должен подавать в указанное время очень быстро)
- селект: Выбор селекта ОКД: 131
- инпут текст: Тонны:
- инпут текст: Цена:
- сабмит
Например прием заявок включается ровнов 12:00, нужно что бы скрипт в 12:00 уже опубликовал заявку.
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