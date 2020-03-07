Написать бота, скрипта

Веб-программированиеЗавершен4 заявки202 просмотра
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Нужно написать бота или скрипт.

Что он должен выполнять:

1. Зайти на сайт https://alan-trade.kz/#/

2. Авторизоваться есть логин и пароль.

3. После авторизации заполнить форму "Подать заявку" (заявку должен подавать в указанное время очень быстро)

- селект: Выбор селекта ОКД: 131

﻿- инпут текст: Тонны: 

﻿- инпут текст:﻿ Цена:

﻿- сабмит﻿

Например прием заявок включается ровнов 12:00, нужно что бы скрипт в 12:00 уже опубликовал заявку.

4 года назад
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
super_sar_prog
Никита 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
4 года назад
$30
1 день
WMZ
Опытный парень, работу выполнил, всегда на связи! Рекомендую.
Отличный заказчик
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