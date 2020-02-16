2 правки на сайте wordpress

На сайте http://omatrone.ru в любой статье к примеру https://omatrone.ru/akafist.html имеется пустой блок в статье, который надо убрать. (который почему-то отображается только на мобильных устройствах)

Так же на сайте стоит сертификат https, но в браузере ругается что некоторые ссылки на страницах http, это относится как я понял к счетчикам liveinternet и яндекс метрика.

Нужно устранить обе проблемы.

Сразу предлагать примерные сроки и цену.