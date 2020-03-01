Пара доработок на yii2

1) Перевод сайта на SSL сертификат (лицензию уже приобрели) 2) Подключение к сайту Yandex веб-мастер и Google веб-мастер 3) Регистрация в я.справочнике и google business 4) Поправить Мета-описание (для поисковиков) 5) Сделать Мета-теги / Заголовки: Title description, Keywords (h1-h3) 6) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо выполнить доработки из прикрепленного ТЗ.
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