Сервис проектирования бизнес процессов в BPMN

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки365 просмотров
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Суть проекта в двух словах:

сделать тоже самое что и cawemo.com но в новой “упаковке” и с большим дополнениями.

Суть дополнений: большие процессы состоят из маленьких, те в свою очередь из еще поменьше. Часто маленькие процессы в схемах используются повторно в других больших схемах, то бишь для проекта (куча больших схем) они глобальные, следовательно их нужно переиспользовать.

Все как в программирование

Для этого нужно реализовать:

  • репозитарий глобальных под процессов
  • конвертацию из локальных в глобальные
  • usage list (места на схеме где глобальные процессы были использованы
Это и будет отличительной фишкой, ну и плюс конечно другие плюхи:
  • версионность
  • комментарии
  • структурированность процессов

    (этого вообще нигде нет, и это реально проблема, как будто у всех не по 100-200 процессов а по 1-2).

Концептуально это все описано и уже отрисованы макеты в figma (pdf доступен по ссылке) https://drive.google.com/open?id=1px14yLg8BaA3bcFEk4CY3aqyxPdnzNtW

Многое из этого уже реализовано в cawemo который в свою очередь использует бесплатный движок https://bpmn.io/toolkit/bpmn-js/download/

Пример верхнеуровневого описания реального процесса: 

https://cawemo.com/share/78129d6c-eac1-46ce-a962-dbfbb3bbf721

P.S.

Бек будет на PHP + MySQL, разработчик есть

Готов оплатить консультацию опытного js разработчика, особенно если есть релевантный опыт

По срокам не горит,  поэтому рассматриваю работу по совместительству

Функционал сложный,  поэтому ищу сильного фронта - не ниже senior

4 года назад
vladisi01mos
Влад 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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