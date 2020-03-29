Нужно создать тесты для программистов, на 20, 40, 80 вопросов с 4 ответам где 1 верный, а именно: Backend Nodejs, Go Android iOS SWIFT QA инженер PHP JAVASCRIPT JAVA MYSQL HTML CSS JQUERY AJAX PYTHON C++ JSON POSTGRESQL RUBY ON RAILS XML .NET Стоимость обсуждается по 1 языку. Подробно ТЗ в ЛС
Скрипт для блокировки доступа всем, кроме юзеров из поисковых систем
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт должен блокировать доступ к сайту всем пользователям, кроме тех, которые пришли из
поисковых систем, также скрипт не должен блокировать ботов поисковых систем.
Должна быть возможность настроить, что показывать юзерам, которые пришли не из поиска. На
выбор должно быть два варианта:
1) Приоритетно! Моя заглушка на главной странице вместо реального содержания
2) Редирект на другой сайт
Также должна быть реализована возможность нормального доступа на сайт администраторов. Например,
при переходе по определенному урлу, например site.com/script/enter.php происходит считывание ip адреса и он, скажем на 2 часа, записывается в txt файл «белых» ip которые не нужно блокировать даже при прямых заходах на сайт.
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