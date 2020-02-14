Создать тесты по языка программирования

Реализовать примитивный Click to Call из браузера (под смартфон Андройд) по аналогии с опцией Click to Call браузера Chrome (см [url=https://zen.yandex.ru/media/id/5bf9ca1383ae4500aa3db60c/korotko-o-tom-kak-mikrobiznesu-deshevo-obzvonit-klientov-ispolzuia-googletablicy-i-smartfon-s-bezlimitnym-tarifom-5dc6dbec042363115e303734]https://zen.yandex.ru/media/id/5bf9ca1383ae4500aa3db60c/korotko-o-tom-kak-mikrobiznesu-deshevo-obzvonit-klientov-ispolzuia-googletablicy-i-smartfon-s-bezlimitnym-tarifom-5dc6dbec042363115e303734[/url]) Требуемый функционал: 1. Добавить список обзвона из эксель или гугл-таблиц и выгрузить результат в эксель или гугл ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать тесты для программистов, на 20, 40, 80 вопросов с 4 ответам где 1 верный, а именно:
Backend Nodejs,
Go
Android
iOS
SWIFT
QA инженер
PHP
JAVASCRIPT
JAVA
MYSQL
HTML
CSS
JQUERY
AJAX
PYTHON
C++
JSON
POSTGRESQL
RUBY ON RAILS
XML
.NET
Стоимость обсуждается по 1 языку.
Подробно ТЗ в ЛС
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