Реализовать Click to Call из браузера Chrome для Андройд

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка194 просмотра
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Реализовать примитивный Click to Call из браузера (под смартфон Андройд) по аналогии с опцией Click to Call  браузера Chrome (см https://zen.yandex.ru/media/id/5bf9ca1383ae4500aa3db60c/korotko-o-tom-kak-mikrobiznesu-deshevo-obzvonit-klientov-ispolzuia-googletablicy-i-smartfon-s-bezlimitnym-tarifom-5dc6dbec042363115e303734)

Требуемый функционал:

1. Добавить список обзвона из эксель или гугл-таблиц и выгрузить результат в эксель или гугл таблицы с комментариями,

2.  Сделать напротив каждого контакта кнопку "позвонить" (при нажатии на кнопку вызов передается в андройд-смартфон и происходит звонок заданному из списка клиенту)  и "сбросить" (при нажатии кнопки "сбросить" звонок с клиентом обрывается).

Во вложении примерный интерфейс.

4 года назад
lisiymax
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
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