Реализовать Click to Call из браузера Chrome для Андройд

Реализовать примитивный Click to Call из браузера (под смартфон Андройд) по аналогии с опцией Click to Call браузера Chrome (см https://zen.yandex.ru/media/id/5bf9ca1383ae4500aa3db60c/korotko-o-tom-kak-mikrobiznesu-deshevo-obzvonit-klientov-ispolzuia-googletablicy-i-smartfon-s-bezlimitnym-tarifom-5dc6dbec042363115e303734)

Требуемый функционал:

1. Добавить список обзвона из эксель или гугл-таблиц и выгрузить результат в эксель или гугл таблицы с комментариями,

2. Сделать напротив каждого контакта кнопку "позвонить" (при нажатии на кнопку вызов передается в андройд-смартфон и происходит звонок заданному из списка клиенту) и "сбросить" (при нажатии кнопки "сбросить" звонок с клиентом обрывается).

Во вложении примерный интерфейс.