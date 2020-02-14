Настроить Майтаргет и Ретаргет ВК

Добрый день!

Сайт на Битрикс.

Нужна помошь в настройке динамического ремаркетинга в вк,

Фид уже загрузили, пиксель установлен через гугл тег менеджер, как я поняла, судя по инструкции осталось установить Продуктовые события.

И Майтаргет нужен

На все события нужно настроить:

view_home – посещение главной страницы;

view_category – посещение страницы категорий каталога;

view_product – посещение карточки товара;

view_search – посещение страницы поиска;

view_other – посещение любых других страниц;

add_to_wishlist – добавление товара в список желаний;

add_to_cart – добавление товара в корзину;

remove_from_wishlist – удаление товара из списка желаний;

remove_from_cart – удаление товара из корзины;

init_checkout – начала покупки - сделать на все три формы быстрый заказ - в 1 клин - полный заказ.

add_payment_info – введение платежной информации;

purchase – совершение покупки - сделать на все три формы быстрый заказ - в 1 клин - полный заказ.

Пишите, пожалуйста, цены и сроки