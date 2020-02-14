Интеграция AmoCRM с Мой Склад

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Необходимо интегрировать AmoCRM с сервисом Мой Склад, чтобы при выставлении определенных статусов товары привязанные к сделке резервировались на складе и списывались с остатков в случае успешного завершения сделки.

Подробно задачу описал в файле: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6BBmj7tRtyS4ksIDVkSp-UXrZ-VfbXqFHqjjh435Y8/edit#gid=0

4 года назад
sokol333
Соколов 
34 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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