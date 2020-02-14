Правки по WP

Здравствуйте. Необходимо автоматически тянуть новости на сайт через rss. По внешнему виду(сейчас работает в таком виде, но наполняется вручну, в таком же виде хотелось бы и оставить): 1. Колонка анонсов на главной без фото): дата+заголовок-ссылка ...
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