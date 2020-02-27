Автонаполнение новостями сайта на Битрикс

Здравствуйте. Необходимо автоматически тянуть новости на сайт через rss.

По внешнему виду(сейчас работает в таком виде, но наполняется вручну, в таком же виде хотелось бы и оставить):

1. Колонка анонсов на главной без фото): дата+заголовок-ссылка на полную новость

2. Страница "новости" со списком новостей: картинка, дата, заголовок, анонс

3. Сама полнотекстовая новость: заголовок, дата, картинка, текст. В конце материала ссылка на источник