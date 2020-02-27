Автонаполнение новостями сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗавершен5 заявок338 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо автоматически тянуть новости на сайт через rss.

По внешнему виду(сейчас работает в таком виде, но наполняется вручну, в таком же виде хотелось бы и оставить):

1. Колонка анонсов на главной без фото): дата+заголовок-ссылка на полную новость

2. Страница "новости" со списком новостей: картинка, дата, заголовок, анонс

3. Сама полнотекстовая новость: заголовок, дата, картинка, текст. В конце материала ссылка на источник

4 года назад
maximteam
Максим 
27 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
wolf91
32 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$21
1 день
WMZ
Всегда на связи. Работа сделана в более широких рамках, чем было изначально в ТЗ, за что отдельное спасибо. Можно смело обращаться! Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую.
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