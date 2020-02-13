Есть сайт, с которого нужно сделать возможность отправлять esc/pos команды на термальный принтер чеков из браузера Google Chrome. Принтеров может быть несколько. должна быть возможность отдавать команды не только на 1, а выбирать.
Frontend: Сверстатью статью и заглушку + запрограммировать логику фрон
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Внимательно читайте что нужно:
Скрин 1. Анимация авторизации.
Скрины 2-4: Ошибки авторизации в 3ех вариантах. По факту меняется 1 поле сверху, с рекомендацией. Должен быть 1 свёрстанный блок с 2 рекомендациями и без. Если выключаем рекомендацию — показываем ошибка по умолчанию (скрин 2).
Скрин 5: Статья на 10 способов как подарить подарок. 2 формата изображение 720px + для ретины. Шаблон 10го способа отрисован. Нужно так же подобрать виджет для репоста в соц. сети. Пример какой виджет хотелось бы видеть отрисован (скрин кнопок репоста, взят с tut.by).
Скрин 6: Попап репоста, при клике на иконку репоста на полоске (скрин 7).
Скрин 7: Полоска снизу, при скроле статьи вверх – показываем, при скролле вниз – скрываем.
Что требуется от исполнителя:
1. Сверстать, запрограммировать ФРОНТ. Т.е. все виды полосок при скроле/без скролла и т.д.
2. Полностью идентичная макету вёрстка. Пиксель пёрфект.
3. Работа на качество и в нормальные адекватные сроки. Неделю ждать работу, которая делается за день не буду.
4. Соблюдения дедлайнов.
В ответ напишите цену и сроки. Сообщение начните с "бобёр", так я пойму что вы прочитали всё тз.
Шаблонные ответы игнорируются. ТЗ написано выше, для расчёта цены его полностью хватает.
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