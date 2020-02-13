Frontend: Сверстатью статью и заглушку + запрограммировать логику фрон

Внимательно читайте что нужно:

Скрин 1. Анимация авторизации.

Скрины 2-4: Ошибки авторизации в 3ех вариантах. По факту меняется 1 поле сверху, с рекомендацией. Должен быть 1 свёрстанный блок с 2 рекомендациями и без. Если выключаем рекомендацию — показываем ошибка по умолчанию (скрин 2).

Скрин 5: Статья на 10 способов как подарить подарок. 2 формата изображение 720px + для ретины. Шаблон 10го способа отрисован. Нужно так же подобрать виджет для репоста в соц. сети. Пример какой виджет хотелось бы видеть отрисован (скрин кнопок репоста, взят с tut.by).

Скрин 6: Попап репоста, при клике на иконку репоста на полоске (скрин 7).

Скрин 7: Полоска снизу, при скроле статьи вверх – показываем, при скролле вниз – скрываем.

Что требуется от исполнителя:

1. Сверстать, запрограммировать ФРОНТ. Т.е. все виды полосок при скроле/без скролла и т.д.

2. Полностью идентичная макету вёрстка. Пиксель пёрфект.

3. Работа на качество и в нормальные адекватные сроки. Неделю ждать работу, которая делается за день не буду.

4. Соблюдения дедлайнов.

В ответ напишите цену и сроки. Сообщение начните с "бобёр", так я пойму что вы прочитали всё тз.

Шаблонные ответы игнорируются. ТЗ написано выше, для расчёта цены его полностью хватает.