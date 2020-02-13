Python (django) разработчик для интернет-магазина

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки170 просмотров
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Нужен опытный python разработчик, хорошо знакомый с django, для разработки интернет-магазина с нуля. Проектная работа, удаленно, фултайм. Только Украина! 

Работа по user story, с код-ревью и соблюдением архитектурных принципов,  сроков.

Backend часть проекта ориентировочно на 1,5-2 месяца.

В личку дадим сайт-ориентир для оценки сроков и бюджета.

Важно: иметь опыт именно в eCommerce проектах на python/django, опыт настройки синхронизации с 1С клиента, опыт работы с API платежных систем, Mailchimp.

PythonDjango
4 года назад
Frondevo
Анна 
35 летУкраина
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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