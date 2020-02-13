Программирование для аккаунта ВКонтакте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Есть аккаунт ВКонтакте (логин, пароль)  

с заданной периодичностью через каждые Х минут аккаунт "заходит" к себе на страничку, в строке поиска "вводит" поисковую фразу, например, "продам хонда сивик" и ищет именно эту фразу строгого совпадения по Новостям (см. картинку). То есть "запчасти для хонда сивик", "колеса для хонда сивик" и другие лишние запросы не интересуют.  

так аккаунт собирает базу сообщений до времени своего предыдущего посещения. Например, новости были пропарсены в 16-00 включительно, в следующий раз парсим новости в 16-30 до новостей со временем публикации 16-00

4 года назад
alino4cka
Алина 
36 летРоссия
4 года в сервисе
Была
4 года назад
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