Программирование для аккаунта ВКонтакте

Требуется специалист на доработку CRM-системы Битрикс24. Что нужно: 1. Доработать Бизнес-процессы (уже созданы, но работают не корректно). 2. Проверить достоверность отчетов. Отправляйте информацию о себе и стоимость часа работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть аккаунт ВКонтакте (логин, пароль)
с заданной периодичностью через каждые Х минут аккаунт "заходит" к себе на страничку, в строке поиска "вводит" поисковую фразу, например, "продам хонда сивик" и ищет именно эту фразу строгого совпадения по Новостям (см. картинку). То есть "запчасти для хонда сивик", "колеса для хонда сивик" и другие лишние запросы не интересуют.
так аккаунт собирает базу сообщений до времени своего предыдущего посещения. Например, новости были пропарсены в 16-00 включительно, в следующий раз парсим новости в 16-30 до новостей со временем публикации 16-00
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