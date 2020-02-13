Есть манго телефония. Их колл трекинг. Что нужно сделать. У нас есть страница где на одной странице 4 офиса. 2 мск, 1спб, 1екб Нужно кастомизировать код так, чтобы звонки маршутизировались в нужные офисы. Код колл трекинга один
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Необходимо разработать и применить CRM для языковой школы английского языка с дальнейшей бесплатной или недорогой техподдержкой или по разовым обращениям за услугой. За образец можно взять CRM Hollihop, дополнительно проработав там графу "Финансы" (чтобы бухгалтер мог мониторить оплаты от студентов мгновенно с момента произведения студентом оплаты у менеджеров, а также мониторить оплаты, производимые по частям. Всю информацию по Финансам сгруппировать в один раздел, а не вразброс. Настроить прозрачность заданных домашних работ и ее выполнение. Более детальное пояснение и все нюансы возможно будет обсудить. Рассмотрим ваше предложение по стоимости проекта и срокам.
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