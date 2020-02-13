Python, Django, Парсинг, Интеграция данных через API

На хостинге создать сайт c окном авторизации.

После нужно сделать интеграцию с insightly.com (CRM). Чтобы после логина на сайт была возможность просмотреть список заданий (Tasks) из insightly.com.

Аналогичную оперцию проделать c xero.com. Чтобы после авторизации появлялось окно со списком инвойсов из этой системы.

Данные ресурсы имеют API для этих окон для интеграции.