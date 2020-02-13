Python, Django, Парсинг, Интеграция данных через API

$70
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки168 просмотров
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На хостинге создать сайт c окном авторизации.

После нужно сделать интеграцию с insightly.com (CRM). Чтобы после логина на сайт была возможность просмотреть список заданий (Tasks) из insightly.com.

Аналогичную оперцию проделать c xero.com. Чтобы после авторизации появлялось окно со списком инвойсов из этой системы.

Данные ресурсы имеют API для этих окон для интеграции.

PythonDjango
4 года назад
mike1i
Михаил 
29 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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