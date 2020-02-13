Разработка скрипта NodeJS + Socket + API (не сложного) - срочно!

$50
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка173 просмотра
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Разработка скрипта NodeJS + Socket + API (не сложного) - срочно!

Имеется ТЗ - обсужу голосом с исполнителем

Бюджет 50$ Оплата строго по готовности продукта, БЕЗ авансов

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4 года назад
WebSockratStudio
Андрей 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-5)