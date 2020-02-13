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Создать инструмент для отметки проведенного занятия учеником.
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Создать инструмент для отметки проведенного занятия учеником.У меня частная муз.студия.
Необходимо создать систему контроля за учебным процессом.
1. Есть crm система https://alfacrm.pro/, которая ближе всего к моим задачам. В ней есть календарь, учет уроков, расчет зп, личный кабинет преподавателя и ученика (веб версия и адаптивная моб. версия.), возможность записывать домашние задания к каждому уроку.
2. В Альфа crm можно отмечать занятия со стороны преподавателя или администратора, при этом занятие считается оказанным и преподаватель получает зп, у ученика занятие списывается, но мне для контроля проведенных уроков нужно, чтобы ученик тоже отмечал свой урок и только при совпадении двух отметок урок считался бы оказанным.
В системе crm этого не предусмотрено и разработчик не дает такой возможности.
+ У учеников есть возможность переноса определенного количества уроков за аб-нт.
4 переноса инд. уроков за 4 мес., но его нужно отправить за сутки, иначе занятие спишется у ученика. Это тоже нужно реализовать.
Доступ к тестовой системе:
в приватной информации.
Необходимы варианты и их решения.
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