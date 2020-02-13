Создать инструмент для отметки проведенного занятия учеником.

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки164 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать инструмент для отметки проведенного занятия учеником.У меня частная муз.студия.

Необходимо создать систему контроля за учебным процессом.

1. Есть crm система https://alfacrm.pro/, которая ближе всего к моим задачам. В ней есть календарь, учет уроков, расчет зп, личный кабинет преподавателя и ученика (веб версия и адаптивная моб. версия.), возможность записывать домашние задания к каждому уроку.

2. В Альфа crm можно отмечать занятия со стороны преподавателя или администратора, при этом занятие считается оказанным и преподаватель получает зп, у ученика занятие списывается, но мне для контроля проведенных уроков нужно, чтобы ученик тоже отмечал свой урок и только при совпадении двух отметок урок считался бы оказанным.

В системе crm этого не предусмотрено и разработчик не дает такой возможности.

+ У учеников есть возможность переноса определенного количества уроков за аб-нт.

4 переноса инд. уроков за 4 мес., но его нужно отправить за сутки, иначе занятие спишется у ученика. Это тоже нужно реализовать.

Доступ к тестовой системе:

в приватной информации.

Необходимы варианты и их решения.

4 года назад
guest_1581608252803
4 года в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Перевести работающий проект на React

    Текущий фронт на backbone + marionettejs. Бекбон уже устарел. Требуется перенести (точнее сделать фронт с нуля) на React. Документации по API нет. Есть Swagger частично описанный и видно как ходят запросы в отладчике. На вопросы по API ...

    React
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Python (django) разработчик для интернет-магазина

    Нужен опытный python разработчик, хорошо знакомый с django, для разработки интернет-магазина с нуля. Проектная работа, удаленно, фултайм. Только Украина!  Работа по user story, с код-ревью и соблюдением архитектурных принципов,  сроков. Backend часть проекта ориентировочно на 1,5-2 месяца. В личку дадим сайт-ориентир ...

    PythonDjango
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Программирование для аккаунта ВКонтакте

    Есть аккаунт ВКонтакте (логин, пароль)   с заданной периодичностью через каждые Х минут аккаунт "заходит" к себе на страничку, в строке поиска "вводит" поисковую фразу, например, "продам хонда сивик" и ищет именно эту фразу строгого совпадения по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать Битрикс24

    Требуется специалист на доработку CRM-системы Битрикс24.  Что нужно: 1. Доработать Бизнес-процессы (уже созданы, но работают не корректно). 2. Проверить достоверность отчетов. Отправляйте информацию о себе и стоимость часа работы.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт для автозаполнения и выполнение действий по сценарию API

    $60

    Скрипт для авто заполнения и выполнение действий по сценарию API Нужно получить данные или подхватить их из файла, далее заполнить форму на сайте, вывести страницу и сделать переход, с подключенным прокси ТЗ - готов голосом рассказать исполнителю Оставляйте ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Калькулятор цены доставки для опенкарт.

    Нужно реализовать функцию, чтобы в зависимости от региона клиента ему выставлялся актуальный расчет стоимости и времени доставки через почту и сдэк для сайта под опенкарт hilari.ru (скрин как должно быть во вложении, сейчас уже все ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Спарсить товары с и-магазина на другой и-магазин (WP)

    $80

    Добрый день! Есть сайт [url=http://vanavto.com/]http://vanavto.com/[/url], он на WP + WooCommerce. Он хостится на [url=https://firstvds.ru/]https://firstvds.ru/[/url] (виртуальный сервер). Его необходимо наполнить товарами. Сайт донор [url=https://www.amag.ru/]https://www.amag.ru/[/url] Нужно спарсить товары и выложить их на нашем сайте (vanavto.com). Нужны почти все рубрики, полный их список я предоставлю (какие ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Обмен данными между информационными системами ELKO и моим магазом, через AP

    Есть ИМ на Ocstore 3.0 и поставщик товара ElKO ([url=https://www.freelancer.com/users/l.php?url=http:%2F%2Felko.ua&amp;sig=c33847a1abcc8f1b6edc487a681b9a7fc480315548c0fe88dbbc5960a31fc751]elko.ua [/url] ) нужен обмен данными между информационными системами ELKO и моим магазом, через API. Они предоставляют API вот документация [url=https://www.freelancer.com/users/l.php?url=https:%2F%2Fuaapi.elkogroup.com%2Findex.html&amp;sig=d8e1e4b2f0dfc4c5f228dbc45bc2c943cb21d92c1bd61acd71c5def8e2487114]https://uaapi.elkogroup.com/index.html [/url]

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад