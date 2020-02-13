Создать инструмент для отметки проведенного занятия учеником.У меня частная муз.студия.

Необходимо создать систему контроля за учебным процессом.

1. Есть crm система https://alfacrm.pro/, которая ближе всего к моим задачам. В ней есть календарь, учет уроков, расчет зп, личный кабинет преподавателя и ученика (веб версия и адаптивная моб. версия.), возможность записывать домашние задания к каждому уроку.

2. В Альфа crm можно отмечать занятия со стороны преподавателя или администратора, при этом занятие считается оказанным и преподаватель получает зп, у ученика занятие списывается, но мне для контроля проведенных уроков нужно, чтобы ученик тоже отмечал свой урок и только при совпадении двух отметок урок считался бы оказанным.

В системе crm этого не предусмотрено и разработчик не дает такой возможности.

+ У учеников есть возможность переноса определенного количества уроков за аб-нт.

4 переноса инд. уроков за 4 мес., но его нужно отправить за сутки, иначе занятие спишется у ученика. Это тоже нужно реализовать.

Доступ к тестовой системе:

в приватной информации.

Необходимы варианты и их решения.