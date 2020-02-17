Доработка сайта на битрикс

Здравствуйте. Есть сайт функционал которого заключается в парсинге данных с sberbank-ast.ru, zakupki.kontur.ru и после чего по полученному списку можно по фильтру искать нужные закупки. фреймворк yii2, база postresql. Парсер curl работает через implode Нужно: 1) Добавить парсер с других сайтов (1-2шт) 2) Оптимизировать скорость ...