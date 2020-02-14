Cделать групповую карточку товара из вариативных товаров Woocommerce

Требуется сделать доработку стандартной карточки товара Woocommerce так, чтоб перед кнопкой "добавить в корзину" был блок с еще одним товаром который можно выбрать и добавить в корзину уже комплект (из главного и добавочного товара), который пересчитается со скидкой. Стандартный групповой товар Woocommerce не подходит т к не работает с вариативными товарами.