Проблема с отображением количества потраченного товара Retailcrm

Сайт на вукомерс. Интеграция RetailCRM с сайтом уже есть. Проблема в том, что сейчас на сайте есть товары, в которых количество товара разделено атрибутами, к примеру есть товар корм №1, в нем можно выбрать на 1 месяц, на 3 месяца, на 10 месяцев. Чем больше месяцев, тем каждый дешевле. Но месяцы это просто количество товара по факту, а не новое предложение. Проблема в том, что сейчас в срм отображается, что к примеру был заказ – корм №1 на 1 месяц, и другой заказ в котором этот корм №1 на 3 месяца, но по количеству товара в срм не отображается, что было потрачено 4 шт этого товара, а 1 месяц -1 шт и 3 месяца -1шт, а необходимо, чтобы потрачено по срм было именно 4 штуки. При продаже двух торговых предложений корм №1 на 3 месяца и корм №1 на 1 месяц в аналитике по товару отображалось количество 4 шт. Именно это и нужно сделать.

Общался с поддержкой ретаил срм, указали, что просто необходимо настроить передачу с сайта торговое предложение с указанием стоимости за 1 единицу. К примеру корм №1 на 3 месяца-1000 рублей, а уже в количестве отображать как 3 ед. Соответственно сумма полного предложения будет 3000, количество потраченного корма №1 -3. Т.е. нужно решить просто эту задачу, при успешном выполнении будут следующие.

Более подробно могу описать в лс и также отправить сайт.