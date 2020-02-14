Автонумерация AMO CRM

Здравствуйте. Необходимо автоматически тянуть новости на сайт через rss. По внешнему виду(сейчас работает в таком виде, но наполняется вручну, в таком же виде хотелось бы и оставить): 1. Колонка анонсов на главной без фото): дата+заголовок-ссылка ...
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Необходимо сделать сквозную нумерацию всех сделок в формате 0000 (4 цифры), при достижении показателя 9999 добавляется буква+4цифры (пример а2467). Начальное значение будет задано. При достижении номера а9999, следующий будет b0001 и тд.., после z9999 будет aa0001, далее abХХХХ и тд.
Это должно быть отдельное поле, значение которого автоматом подставляется в название сделки.
Альтернативный вариант
Изменить формат самого id в системе, что бы он нумеровался как показано выше и подставлялся в название сделки
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