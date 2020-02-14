Разработать плагин для вордпресс

ТЗ https://docs.google.com/document/d/1WehFu8Ecx3O6N9BD8o2JzznB-TnePERbuW5F_tpxSxA/edit?usp=sharing Пишите, пожалуйста, стоимость и срок работы
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Нужно разработать плагин который будет выводить звездочки оценки по шорт коду
Мне нужен плагин который позволит мне устанавливать в одной записи вордпресс в нескольких местах звездочки чтобы люди ставили оценку.
Например у меня статья про ретйинг фабрик мебели. И у каждой фабрики я хочу поставить шорт код чтобы там выводился блок звездочек. Чтобы пользователи могли оценить отдельно каждую фабрику.
Также нужно чтобы я мог создавать такие блоки. Чтобы на основе оценок которые поставили в записи, Я мог создавать такие блоки и выводить обобщеный результат где мне надо по шорт коду. Такие блоки я должен создавать выборочно из тех оценок которые я захочу. (тоесть при реализации шорт кодов нужно видимо присвоить ID для звездочки, И по этим ID можно было собрать блок представленный в низу.
Нужно чтобы с одного ip нельзя было поставить больше одной оценки.
Нужно чтобы как только я повесил звездочки для голосования людей. Чтобы я мог сразу установить изначальную любую оценку (чтобы не было такого что ни кто не голосовал а оценки нет.
Кроме того если допустим что оценки скажем ушли не в нужную сторону для меня чтобы я мог скорреткировать оценку на нужную мне.
Мне особенно не нужно чтобы плагин управлялся из админки вордпресс. Можно сделать чтобы можно было управлять просто скорректировава код в файлах плагина.
Но нужна подробная инструкция чтобы я знал как мне сделать то или иное действие.
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