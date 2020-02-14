Устранить подвисание сайта на WP

Нужно сделать и интегрировать на наш сайт такой же функционал как тут: https://galad.ru/service/iescmp/index.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице контактов очеь долгая загрузка страницы
Нужно максимально уменьшить количество запросов
Просьба в комментах указывать причину зависание.
Установить плагины оптимизации и я могу.
Теоретически понимаю что дело .. хочу от вас услышать в чем.... решение уже за вами.
- Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть список FB page id, необходимо по всему списку получить информацию запущена ли на данный момент реклама или нет. Информацию забирать по здесь: [url=https://www.facebook.com/ads/library]https://www.facebook.com/ads/library[/url]/ Объем: около 2-х тысяч ссылок. Результат сохранять в таблицу. Два поля Page id и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо интегрировать AmoCRM с сервисом Мой Склад, чтобы при выставлении определенных статусов товары привязанные к сделке резервировались на складе и списывались с остатков в случае успешного завершения сделки. Подробно задачу описал в файле: [url=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6BBmj7tRtyS4ksIDVkSp-UXrZ-VfbXqFHqjjh435Y8/edit#gid=0]https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6BBmj7tRtyS4ksIDVkSp-UXrZ-VfbXqFHqjjh435Y8/edit#gid=0[/url]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Сайт сделан написанием темы для WordPress. На сайте реализована мультиязычность через плагин полиланг. Все работы нужно сделать для двух языков, русского и английского. На сайте используется ACF плагин для создания и вывода дополнительной информации. Объекты ...Закрыт4 года назад
Необходимо сделать сквозную нумерацию всех сделок в формате 0000 (4 цифры), при достижении показателя 9999 добавляется буква+4цифры (пример а2467). Начальное значение будет задано. При достижении номера а9999, следующий будет b0001 и тд.., после z9999 будет ...Закрыт4 года назад
- $150
Ищу исполнителя для интеграции сервиса Мой Склад с маркетплейсом по API. Нужно настроить и отладить полноценную работу по API. Функционал должен работать полностью. Подробности и ключи в лсЗакрыт4 года назад
Правки по WP согласно ТЗ.Веб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад
- $60
Требуется сделать доработку стандартной карточки товара Woocommerce так, чтоб перед кнопкой "добавить в корзину" был блок с еще одним товаром который можно выбрать и добавить в корзину уже комплект (из главного и добавочного товара), который ...Закрыт4 года назад
- $80
Здравствуйте. Есть сайт функционал которого заключается в парсинге данных с sberbank-ast.ru, zakupki.kontur.ru и после чего по полученному списку можно по фильтру искать нужные закупки. фреймворк yii2, база postresql. Парсер curl работает через implode Нужно: 1) Добавить парсер с других сайтов (1-2шт) 2) Оптимизировать скорость ...Закрыт4 года назад
- $24
Сайт на вукомерс. Интеграция RetailCRM с сайтом уже есть. Проблема в том, что сейчас на сайте есть товары, в которых количество товара разделено атрибутами, к примеру есть товар корм №1, в нем можно выбрать на ...Закрыт4 года назад