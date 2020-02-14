Устранить подвисание сайта на WP

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок199 просмотров
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Нужно максимально уменьшить количество запросов

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Установить плагины оптимизации и я могу. 

Теоретически понимаю что дело .. хочу от вас услышать в чем.... решение уже за вами. 

4 года назад
Neron4ik
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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