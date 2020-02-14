Парсер библиотеки рекламы ФБ

Нужно сделать и интегрировать на наш сайт такой же функционал как тут: https://galad.ru/service/iescmp/index.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Есть список FB page id, необходимо по всему списку получить информацию запущена ли на данный момент реклама или нет.
Информацию забирать по здесь:
https://www.facebook.com/ads/library/
Объем: около 2-х тысяч ссылок.
Результат сохранять в таблицу. Два поля Page id и Статус рекламы (да/нет).
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