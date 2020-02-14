Парсер библиотеки рекламы ФБ

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки136 просмотров
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Добрый день!

Есть список FB page id, необходимо по всему списку получить информацию запущена ли на данный момент реклама или нет.

Информацию забирать по здесь:

https://www.facebook.com/ads/library/

Объем: около 2-х тысяч ссылок.

Результат сохранять в таблицу. Два поля Page id и Статус рекламы (да/нет).

4 года назад
PandaPromo
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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